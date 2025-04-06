У Відпустовому центрі на Івано-Франківщині молились за справедливий для України мир. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні у Відпустовому центрі блаженного Симеона Лукача в селі Старуня відбулась загальноміська Хресна дорога.

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Повідомляє очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків, передає Правда.іф

“Щороку Хресна дорога зворушує серце і розум, як вперше. Нас болить, бо Україна теж несправедливо страждає, ворог знущається і хоче смерті. І далі чутно: «Розпни!», десь голосно викрикують, а десь – мовчки схвалюють жорстоку і несправедливу війну.

Сьогодні у молитві просили в Христа сил здолати всі випробування, захисту для кожного воїна та справедливого миру для України!” – каже мер.