В обласних управліннях поліції з’являються помічники керівників з ветеранських питань

Вони безпосередньо будуть займатися ветеранською спільнотою: надавати соціальну допомогу, підтримку, комунікувати з громадськими організаціями.
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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.
Про це повідомив радник Міністра внутрішніх справ з питань ветеранської політики, Герой України Дмитро Фінашин в ексклюзивному інтерв’ю агентству Interfax-Ukraine.
Тобто, ветеранам безпосередньо по регіонах буде максимально надаватися підтримка та допомога:
«Те, що вони (ветеранські спільноти) є, вони популяризуються, масштабуються, говорить про те, що це необхідно, що це потрібно тут і зараз і буде потрібно ще багато років», — наголосив Дмитро Фінашин.
Крім того, наразі функціонує Асоціація ветеранів системи МВС. У планах — створення спілки ветеранів війни системи МВС.