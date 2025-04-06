В обласних управліннях поліції з’являються помічники керівників з ветеранських питань

Вони безпосередньо будуть займатися ветеранською спільнотою: надавати соціальну допомогу, підтримку, комунікувати з громадськими організаціями.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф.

Про це повідомив радник Міністра внутрішніх справ з питань ветеранської політики, Герой України Дмитро Фінашин в ексклюзивному інтерв’ю агентству Interfax-Ukraine.

Тобто, ветеранам безпосередньо по регіонах буде максимально надаватися підтримка та допомога:

«Те, що вони (ветеранські спільноти) є, вони популяризуються, масштабуються, говорить про те, що це необхідно, що це потрібно тут і зараз і буде потрібно ще багато років», — наголосив Дмитро Фінашин.

Крім того, наразі функціонує Асоціація ветеранів системи МВС. У планах — створення спілки ветеранів війни системи МВС.