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На Івано-Франківщині неповнолітні наїхали на собаку мотоциклом

Автор: Оксана Марушкевич
06/04/2025 18:52
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Калуські поліцейські встановили особи підлітків, причетних до наїзду на собаку.

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Пише Правда.іф з посиланням на Калуський районний відділ поліції

Днями, під час моніторингу соціальних мереж, поліцейський офіцер громади Калуського районного відділу поліції Михайло Площинець виявив відеозапис, на якому зафіксовано наїзд на собаку мотоциклом

В результаті пошукових заходів було встановлено, що двоє 14 – річних підлітків, не маючи права керування транспортним засобом, рухаючись центральною вулицею одного з сіл Калуської територіальної громади, не впоралися з керуванням та скоїли наїзд на собаку.

Поліцейські нагадують: відповідно до ст. 12 КУпАП адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку. На матір керманича мотоцикла, складено адміністративний протокол за ч. 3 ст. 184 КУпАП (Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення).

З неповнолітніми проведено профілактичні бесіди.

Поліція Калущини звертається до неповнолітніх водіїв та їхніх батьків:

“Перед тим, як дозволити дитині керувати мотоциклом, мопедом, скутером або велосипедом, переконайтеся, що вона використовує захисний шолом та наколінники. Регулярно перевіряйте технічний стан транспортного засобу, зокрема гальмівну та рульову системи. У темний час доби забезпечте використання фар та світлоповертаючих елементів на транспортному засобі та одязі.

Калуські поліцейські нагадують керування мотоциклом, мопедом або скутером дозволено з 16-річного віку за наявності посвідчення водія відповідної категорії.

Перш ніж придбати дитині двоколісний транспортний засіб або дозволити їй керувати автомобілем, усвідомте можливі наслідки”.