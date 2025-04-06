На Івано-Франківщині неповнолітні наїхали на собаку мотоциклом

Калуські поліцейські встановили особи підлітків, причетних до наїзду на собаку.
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Пише Правда.іф з посиланням на Калуський районний відділ поліції
Днями, під час моніторингу соціальних мереж, поліцейський офіцер громади Калуського районного відділу поліції Михайло Площинець виявив відеозапис, на якому зафіксовано наїзд на собаку мотоциклом
В результаті пошукових заходів було встановлено, що двоє 14 – річних підлітків, не маючи права керування транспортним засобом, рухаючись центральною вулицею одного з сіл Калуської територіальної громади, не впоралися з керуванням та скоїли наїзд на собаку.
Поліцейські нагадують: відповідно до ст. 12 КУпАП адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку. На матір керманича мотоцикла, складено адміністративний протокол за ч. 3 ст. 184 КУпАП (Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення).
З неповнолітніми проведено профілактичні бесіди.
Поліція Калущини звертається до неповнолітніх водіїв та їхніх батьків:
“Перед тим, як дозволити дитині керувати мотоциклом, мопедом, скутером або велосипедом, переконайтеся, що вона використовує захисний шолом та наколінники. Регулярно перевіряйте технічний стан транспортного засобу, зокрема гальмівну та рульову системи. У темний час доби забезпечте використання фар та світлоповертаючих елементів на транспортному засобі та одязі.
Калуські поліцейські нагадують керування мотоциклом, мопедом або скутером дозволено з 16-річного віку за наявності посвідчення водія відповідної категорії.
Перш ніж придбати дитині двоколісний транспортний засіб або дозволити їй керувати автомобілем, усвідомте можливі наслідки”.