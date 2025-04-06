Відома прикарпатська письменниця Любов Загоровська презентувала у Франківську нову книгу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 6 квітня, в Івано-Франківську у книгарні-кав’ярні Старого Лева відбулася презентація нової книги письменниці та журналістки Любові Загоровської.

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Пише Правда.іф.

«Найкраще немодне заняття» — книга, яка розповідає про неймовірних дітей-волонтерів, їхню силу, відвагу і бажання допомагати. Це історії про тих, хто з перших днів війни долучився до великої справи підтримки України, хто виріс у часі випробувань і продовжує змінювати світ довкола себе.

В окремих оповіданнях Любов Загоровська висвітлює події часу, коли в Україні почалися перші бойові дії і ворог захопив частину української території. Саме тоді величезна кількість людей об’єдналася у волонтерському русі. Поряд із дорослими працювали і продовжують робити важливі добрі справи юні волонтери.

“Ця книга розпочалась як розповідь про них. Проте війна триває. І тепер стосується вже не окремих територій, а усієї країни. Діти, про яких написано у перших розділах цієї книги, виросли і чимало з них пішли захищати незалежність України. Їм на зміну підросло нове покоління дітей, які народилися в часі війни, які навчаються у бомбосховищах і які продовжують працювати, аби допомагати нашим Збройним Силам.

Ця книга – про них, маленьких волонтерів України, про дитячу відвагу, волонтерство та силу людяності”, – каже письменниця.

Вона написана для широкого кола читачів. Цікавою буде дітям та дорослим.





Фото Богдана Савлюка