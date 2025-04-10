У високогірʼї Карпат намело 20 см снігу, туристів просять не йти у гори. ФОТО

У Карпатах за добу випало близько 20 см снігу, наметами до метра.

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Про це повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття.