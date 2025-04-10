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У високогірʼї Карпат намело 20 см снігу, туристів просять не йти у гори
Диван на коліщатках в темній вітальні

У високогірʼї Карпат намело 20 см снігу, туристів просять не йти у гори. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
10/04/2025 10:55
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У Карпатах за добу випало близько 20 см снігу, наметами до метра.

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Про це повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття.

“Погіршення погодніх умов!!! Станом на 07:40, 10.04.2025 на горі Піп Іван хмарно, туман (видимість мінімальна), вітер західний, північно-західній 10-12 м/с, температура повітря -10°С, падає сніг. Протягом доби випало близько 20 см снігу, перемети місцями сягають до одного метра. Закликаємо туристів не вирушати в гори до покращення погодних умов”,- звертаються рятувальники.

Снігова заметіль поблизу дверей, заметено снігом.