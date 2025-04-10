У високогірʼї Карпат намело 20 см снігу, туристів просять не йти у гори. ФОТО

У Карпатах за добу випало близько 20 см снігу, наметами до метра.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомили Гірські рятувальники Прикарпаття.
“Погіршення погодніх умов!!! Станом на 07:40, 10.04.2025 на горі Піп Іван хмарно, туман (видимість мінімальна), вітер західний, північно-західній 10-12 м/с, температура повітря -10°С, падає сніг. Протягом доби випало близько 20 см снігу, перемети місцями сягають до одного метра. Закликаємо туристів не вирушати в гори до покращення погодних умов”,- звертаються рятувальники.