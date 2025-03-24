Учениця Калуського ліцею №10 перемогла у Всеукраїнському чемпіонаті з фінансової грамотності

Перший Всеукраїнський чемпіонат з фінансової грамотності серед учнів 10-х класів відбувся 21 березня у Національному банку України.

Юлія Луців з Калуського ліцею №10 Калуської міської ради Івано-Франківської області посіла перше місце. Навчальний заклад бере участь у програмі «Фінансова грамотність» від Junior Achievement Ukraine, пише правда ІФ

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Всеукраїнський чемпіонат з фінансової грамотності – це змагання для визначення найкмітливіших,

найактивніших та найбільш фінансово грамотних учнів 10 класів закладів загальної середньої освіти. Він був організований ГО «Junior Achievement Ukraine» разом із Національним банком і об’єднав майже 4 500 школярів з усіх куточків країни.

Під час чемпіонату учням потрібно було дати правильні відповіді на запитання щодо готівкової гривні, бюджету, фінансових цілей та заощаджень, валюти, кредитів, депозитів, страхування,

інвестицій, податків, платіжної безпеки та захисту прав споживачів фінансових послуг, а також фінансових установ.

Крім тестування теорії, учням пропонували також ситуативні вправи, наближені до реальних ситуацій, для вирішення яких потрібно прийняти обґрунтоване фінансове рішення, а також перевірку вміння знаходити відповідності та читати фінансові документи.

Як проходив чемпіонат

Змагання складалися з трьох етапів: шкільного відбору, обласного туру та національного фіналу.

Шкільний етап зібрав:

273 заклади освіти;

331 педагога;

4 501 учнів.

Обласний етап об’єднав 283 переможця шкільного відбору, які представляли свої школи. Троє найкращих учасників з кожного регіону здобули право взяти участь у національному фіналі.

Національний фінал зібрав 65 фіналістів з усіх областей України тапроходив у межах Global Money Week 2025.

Переможці національного фіналу

Перше місце – Юлія Луців з Калуського ліцею №10 Калуської міської ради Івано-

Франківської області під керівництвом вчителя Корохти Оксани Миколаївни.



Друге місце – Марʼяна Дюлай з Тернопільського класичного ліцею Тернопільської

міської ради під керівництвом вчителя Романишин Ольги Миколаївни.



Третє місце – Анастасія Гаврилюк з Тернопільської загальноосвітньої школи №14 ім.

Б. Лепкого під керівництвом вчителя Пасєки Наталії Іванівни.

“Цей чемпіонат, який проводиться вперше, – важливий крок до побудови фінансово освіченої нації. Ми прагнемо дати молоді не лише знання, а й практичні навички, які допоможуть їм ухвалювати розумні фінансові рішення в житті. Участь у чемпіонаті – це не просто змагання, а можливість набути впевненості у своїх фінансових знаннях та навичках. Ми раді бачити, що стільки українських школярів долучаються до цього руху”,_ – зазначив голова Junior Achievement Україна Юрій Токарський.

Junior Achievement Ukraine та Національний банк України нагородили всіх фіналістів цінними подарунками.

Голова Національного банку України Андрій Пишний привітав учасників чемпіонату та наголосив на важливості фінансової грамотності для майбутнього країни.

Організатори планують зробити чемпіонат щорічним і закликають учнів та вчителів

готуватися до нових змагань, постійно вдосконалюючи свої знання. Адже фінансова

грамотність – це важливий крок до успішного майбутнього кожного молодого українця!

Нагадаємо, що із 17 до 30 березня 2025 року триває Global Money Week 2025 (Всесвітній

тиждень грошей) – міжнародна інформаційна кампанія з фінансової грамотності для дітей та

молоді. Більше про завдання Global Money Week 2025 на сайті JA Ukraine тут.

Також у 2024-2025 навчальному році 22 заклади освіти області впровадили курс «Фінансова

грамотність», рекомендований Міністерством освіти і науки України для впровадження в

навчальних закладах.