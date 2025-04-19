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"Ураган" поступився "Соколу" з Хмельницького в останньому матчі сезону
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Ураган” поступився “Соколу” з Хмельницького в останньому матчі сезону

Автор: Олег Мамчур
19/04/2025 16:46
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Франківський футзальний клуб “Ураган” поступився команді “Сокіл” з Хмельницького в останньому матчі сезону 2024/2025. Гра відбулася 18 квітня в межах завершального 22 туру чемпіонату України з футзалу. Її провели в манежі Івано-Франківського коледжу фізичного виховання.

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Перший символічний удар по м’ячу виконав головний сержант взводу обслуговування та ремонту безпілотних літальних апаратів 102 окремої бригади Віталій Федорчук з Івано-Франківська, пише Суспільне.

Рахунок у матчі відкрили футзалісти команди “Сокіл”. На 4 хвилині Микола Сухорук після удару Олега Гуцуляка переправив м’яч у ворота “Урагану”.

За 1 хвилину 28 секунд до завершення першої половини гри гості подвоїли перевагу — після подачі з кутового ударом з лету у дальній кут воріт забив Артур Хібовський. Перший тайм завершився з рахунком 0:2.

На початку другої двадцятихвилинки “Ураган” скоротив відставання — ударом відзначився Даміан Запорожан. Утім до кінця матчу господарям так і не вдалося покращити результат. Матч закінчився з рахунком 1:2 на користь “Сокола”.

Івано-франківський футзальний клуб “Ураган” завершив сезон на шостому місці в турнірній таблиці. В активі команди — 34 очки.