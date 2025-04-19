Великодній кошик: франківський священник розповів, що не варто освячувати

У неділю 20 квітня християни відзначають одне з найбільших свят — Воскресіння Христове.

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Які продукти обов’язково мають бути у великодньому кошику, а що освячувати не варто, журналістка Фіртки розпитала у священника Василя Савчина, який служить в парафії святих Кирила і Методія, Лемківської церкви в Івано-Франківську.

Зі слів отця, за церковною традицією, у великодній кошик кладемо м’ясні та молочні продукти: яйця, сир, масло, ковбаски, шинку.