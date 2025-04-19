Великодній кошик: франківський священник розповів, що не варто освячувати

У неділю 20 квітня християни відзначають одне з найбільших свят — Воскресіння Христове.
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Які продукти обов’язково мають бути у великодньому кошику, а що освячувати не варто, журналістка Фіртки розпитала у священника Василя Савчина, який служить в парафії святих Кирила і Методія, Лемківської церкви в Івано-Франківську.
Зі слів отця, за церковною традицією, у великодній кошик кладемо м’ясні та молочні продукти: яйця, сир, масло, ковбаски, шинку.
“Чіткого списку немає — головне, щоб були саме ці два типи страв, бо вони символізують завершення посту. Але найважливіше — Паску (великодній хліб). Паска є символом воскреслого Ісуса Христа.
Не варто класти в кошик алкоголь — він не має духовного зв’язку зі святом. Те саме стосується і фруктів — вони більше стосуються свята Преображення Господнього, а не Пасхи.
Великдень — це час, коли згадуємо Жертву Ісуса. Він є Агнець Божий — Той, хто добровільно віддав життя заради нас. Саме тому м’ясні страви мають глибокий символізм: вони нагадують про цю жертовність.
Це не просто їжа, а знак, що Христос приніс Себе в жертву заради нашого спасіння”, — пояснює священник.