Занедбану будівлю лісокомбінату у Ворохті реконструюють під готель-ресторан

Занедбану будівлю колишнього лісокомбінату “Говерла” у Ворохті планують реконструювати.

Про це повідомили у Ворохтянській селищній раді.

Підприємець Мирослав Якимів планує облаштувати на її базі готельно-ресторанний комплекс з SPA-зоною, дитячою кімнатою, панорамним рестораном на понад 100 гостей, торговими приміщеннями та парковкою на 75 автомобілів.

За словами підприємця, у разі реалізації проєкту:

передбачено 50+ робочих місць,

орієнтовні надходження до бюджету — близько 2 млн грн на рік.

“На засіданні земельної комісії селищної ради обговорили питання надання в оренду близько 3 сотиків землі поруч із будівлею для облаштування парковки. Саме наявність паркувальних місць є важливою умовою для початку робіт. Члени комісії винесли пропозицію укласти Меморандум про співпрацю, який би зафіксував зобов’язання інвестора у випадку погодження оренди. Остаточне рішення з цього питання ухвалюватимуть депутати на черговій сесії”,- кажуть у селищній раді.

До слова, інвестор вже реалізував схожий проєкт — готель «Верховель» у Верховині.