«Ураган» програв «Соколу» у чвертьфіналі Екстра-ліги

В Івано-Франківську відбувся четвертий матч чвертьфінального протистояння у рамках чемпіонату України серед команд FAVBET Екстра-ліги між «Ураганом» та «Соколом».

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«Ураган», який напередодні здобув першу перемогу в цій серії, мав усе для того, щоб здобути другу звитягу та перевести серію у п’яту гру, пише Правда з посиланням на 5Х5.

І по ходу першого тайму підопічні Юрія Іванишина вели в рахунку 3:0, але на останній хвилині першої половини гри пропустили «гол у роздягальню» від Владислава Первєєва.

А вже у другому таймі «Сокіл» зміг зрівняти рахунок та перевести гру в екстра-тайми. На передостанній хвилині першого екстра-тайму Кирило-Ілля Бабак вперше у цій зустрічі вивів «Сокіл» уперед.

«Ураган» мав реальну нгагоду врятуватися наприкінці вже другої додаткової 5-хвилинки, але Масевич не зміг переграти Шевченка з 10-метрової позначки. Фактично цей «сейв» воротаря «Сокола» подарував команді з Хмельницького перемогу в цій грі, а разом з нею – перепустку до півфіналу.

Нагадаємо, що трохи раніше першим півфіналістом стала київська «Aurora», яка обіграла «Суху Балку» в трьох матчах. Ще двоє півфіналістів визначаться за підсумками п’ятих поєдинків у протистояннях «SkyUp Futsal» – «Енергія» та «ХІТ» – «Athletic Futsal». Ці поєдинки будуть зіграні 14 травня.