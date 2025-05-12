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В Івано-Франківську водій автомобілем Кіа збив підлітка. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську водій автомобілем Кіа збив підлітка. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
12/05/2025 22:02
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Увечері 12 травня в Івано-Франківську на вулиці Мазепи сталася дорожньо-транспортна пригода — водій автомобілем Кіа збив підлітка. Дитину доставили в лікарню.

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Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця патрульної поліції в Івано-Франківській області Христина Мриглід.

Попередньо поліцейські з’ясували, що водій на Кіа наїхав на хлопця 2011 року народження, який переходив дорогу на пішохідному переході, переводячи самокат у руках.

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“Внаслідок ДТП пішохід отримав травми. Його госпіталізували у дитячу обласну лікарню”, — розповіла Христина Мриглід.