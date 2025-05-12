В Івано-Франківську водій автомобілем Кіа збив підлітка. ФОТО

Увечері 12 травня в Івано-Франківську на вулиці Мазепи сталася дорожньо-транспортна пригода — водій автомобілем Кіа збив підлітка. Дитину доставили в лікарню.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця патрульної поліції в Івано-Франківській області Христина Мриглід.

Попередньо поліцейські з’ясували, що водій на Кіа наїхав на хлопця 2011 року народження, який переходив дорогу на пішохідному переході, переводячи самокат у руках.

до теми: Мати хлопчика, що потрапив під колеса авто на пішохідному переході в Івано-Франківську, шукає юриста для звернення в суд по моральну компенсацію