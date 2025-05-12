На Рівненщині два 18-річні хлопці намагалися підірвати поліцейських

Служба безпеки України та поліція затримали двох юнаків, які на замовлення росіян вчинили теракт проти правоохоронців на Рівненщині.

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Як розповіли в СБУ, вони зробили фейковий виклик на лінію 102. Повідомили про нібито тіло людини з ознаками насильницької смерті у закинутій будівлі за містом. Коли на місце прибув наряд поліції, стався вибух. Завдяки злагодженим та професійним діям правоохоронців обійшлося без постраждалих.

Терористи заздалегідь підготували два саморобні вибухові пристрої, споряджені бойовими гранатами, гайками та телефонами для дистанційного підриву. Усі комплектуючі вони отримали зі схрону, координати якого їм передали через месенджер.

Щоб відстежити прибуття поліції, молодики встановили біля об’єкта відеокамери та датчики руху, підключені до російських кураторів. Після установки вибухівки вони повернулися додому, сподіваючись отримати обіцяний криптовалютний переказ.

Проте обох зловмисників затримали “по гарячих слідах” за місцями проживання. На місці інциденту також виявили другий СВП, який не спрацював.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.