Зеленський затвердив ратифікацію угоди про надра зі США

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 12 травня, підписав закон про ратифікацію угоди про корисні копалини зі США.
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Відповідна інформація з’явилася у картці документа на сайті Верховної Ради, пише СіД.
«Прийняття акта створить правові підстави для реалізації Угоди між урядом України та Урядом Сполучених Штатів про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови», – зазначено в пояснювальній записці.
Таким чином, формальна процедура ратифікації договору була завершена.