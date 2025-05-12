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Зеленський затвердив ратифікацію угоди про надра зі США
Диван на коліщатках в темній вітальні

Зеленський затвердив ратифікацію угоди про надра зі США

Автор: Олег Мамчур
12/05/2025 21:19
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Президент Володимир Зеленський у понеділок, 12 травня, підписав закон про ратифікацію угоди про корисні копалини зі США.

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Відповідна інформація з’явилася у картці документа на сайті Верховної Ради, пише СіД.

«Прийняття акта створить правові підстави для реалізації Угоди між урядом України та Урядом Сполучених Штатів про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови», – зазначено в пояснювальній записці.

Таким чином, формальна процедура ратифікації договору була завершена.