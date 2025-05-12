Зеленський затвердив ратифікацію угоди про надра зі США

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 12 травня, підписав закон про ратифікацію угоди про корисні копалини зі США.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Відповідна інформація з’явилася у картці документа на сайті Верховної Ради, пише СіД.

«Прийняття акта створить правові підстави для реалізації Угоди між урядом України та Урядом Сполучених Штатів про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови», – зазначено в пояснювальній записці.

Таким чином, формальна процедура ратифікації договору була завершена.