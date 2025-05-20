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Уряд планує виплачувати 50 тисяч гривень за народження дитини: нова програма підтримки батьків
Диван на коліщатках в темній вітальні

Уряд планує виплачувати 50 тисяч гривень за народження дитини: нова програма підтримки батьків

Автор: Олег Мамчур
20/05/2025 13:59
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Уряд України презентував нову соціальну ініціативу, спрямовану на підтримку батьківства та підвищення народжуваності.

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Згідно з програмою, після народження дитини жінки зможуть отримати одноразову виплату в розмірі 50 000 гривень.

Програма також передбачає:

Допологову допомогу:

  • 100% середньої заробітної плати для застрахованих осіб;
  • фіксовану суму 7 000 грн — для незастрахованих.

Фінансову допомогу після пологів — її розмір визначить Кабмін.

Допомогу на догляд за дитиною — передбачається надання виплат одному з батьків або родичів (розмір також буде встановлено урядом).

Програму «єЯсла» — для підтримки працюючих батьків дітей віком від 1 року.

Деталі програми, зокрема конкретні розміри деяких виплат, Кабмін оприлюднить після остаточного затвердження документу.

Ініціатива спрямована на те, щоб зробити народження дитини більш захищеним для родин в Україні.