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Відомо, які дитсадки працюватимуть влітку в Івано-Франківську
Диван на коліщатках в темній вітальні

Відомо, які дитсадки працюватимуть влітку в Івано-Франківську

Автор: Олег Мамчур
20/05/2025 14:32
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З 1 липня по 22 серпня в Івано-Франківській громаді призупинять освітній процес у більшості дитячих садків.

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У літній період працюватимуть лише 9 чергових закладів, які прийматимуть дітей, батьки яких працюють і зможуть це підтвердити документально.

Закриття дитсадків на літній період мотивують зменшенням кількості дітей у цей час та потребою підготувати приміщення до нового навчального року.

Освітній процес тимчасово призупинять у понад 30 закладах, серед них — “Малятко”, “Бджілка”, “Теремок”, “Пізнайко”, “Гуцулочка”, “Янголятко”, а також садки у Вовчинці, Підпечерах, Тисменичанах, Чернієві й інші.

Працюватимуть лише чергові дитсадки:

  • № 1 “Калинонька” (вул. Вовчинецька)
  • № 4 “Калинова сопілка” (вул. Вовчинецька)
  • № 16 “Сонечко” (вул. Короля Данила)
  • № 17 “Ромашка” (вул. Вовчинецька)
  • № 19 “Троянда” (вул. Галицька)
  • № 27 “Карпатська казка” (вул. Надвірнянська)
  • № 29 “Кобзарик” (вул. Гвардійська)
  • № 30 “Ластівка” (вул. Бельведерська)
  • № 35 “Вишиванка” (вул. Хіміків).

Дітей прийматимуть за письмовою згодою батьків і за наявності документів, що підтверджують працевлаштування обох батьків.