Відомо, які дитсадки працюватимуть влітку в Івано-Франківську

З 1 липня по 22 серпня в Івано-Франківській громаді призупинять освітній процес у більшості дитячих садків.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

У літній період працюватимуть лише 9 чергових закладів, які прийматимуть дітей, батьки яких працюють і зможуть це підтвердити документально.

Закриття дитсадків на літній період мотивують зменшенням кількості дітей у цей час та потребою підготувати приміщення до нового навчального року.

Освітній процес тимчасово призупинять у понад 30 закладах, серед них — “Малятко”, “Бджілка”, “Теремок”, “Пізнайко”, “Гуцулочка”, “Янголятко”, а також садки у Вовчинці, Підпечерах, Тисменичанах, Чернієві й інші.

Працюватимуть лише чергові дитсадки:

№ 1 “Калинонька” (вул. Вовчинецька)

№ 4 “Калинова сопілка” (вул. Вовчинецька)

№ 16 “Сонечко” (вул. Короля Данила)

№ 17 “Ромашка” (вул. Вовчинецька)

№ 19 “Троянда” (вул. Галицька)

№ 27 “Карпатська казка” (вул. Надвірнянська)

№ 29 “Кобзарик” (вул. Гвардійська)

№ 30 “Ластівка” (вул. Бельведерська)

№ 35 “Вишиванка” (вул. Хіміків).

Дітей прийматимуть за письмовою згодою батьків і за наявності документів, що підтверджують працевлаштування обох батьків.