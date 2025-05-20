Яка захворюваність за тиждень на грип, ГРВІ та COVID-19 на Франківщині

За даними оперативної інформації з початку епідсезону 2024-2025 рр. в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіла 194 381 особа, у тому числі 115 976 дітей віком до 17 років (59,7%).

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Такою статистикою поділилися в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж 20 тижня 2025 року в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіло 3595 осіб, зокрема 2225 дітей віком 0-17 років, що становить 61,9%.

Госпіталізували протягом 20 тижня всього 35 осіб (1,0% від загальної кількості захворілих), з них 26 дітей 0-17 років (74,3%).

У тому числі із COVID-19 госпіталізували п’ятьох дорослих осіб.

З початку епідсезону 2024-2025 рр. проти грипу в області провели 4207 щеплень: групи медичного ризику — 733 особи, епідризику — 1732 особи, інші — 1742 особи.

З початку епідсезону 2024-2025 рр. зареєстрували десять смертей, із них вісім — від COVID-19 та два летальні випадки від грипу.