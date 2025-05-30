В центральній міській лікарні Івано-Франківська планують облаштувати ліфт та пандуси

Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська стане доступнішою для маломобільних груп населення. У медзакладі планують встановити ліфт і облаштувати пандуси — усе в межах партнерського проєкту між Івано-Франківськом та шведським містом Лулео.

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, співпраця з містом Лулео відкриває нові можливості для покращення інфраструктури міста, пишуть Версії

«Це місто на півночі Швеції — дуже сучасне й інноваційне. Там є один із найбільших дата-центрів Facebook. І ми раді, що Лулео стало нашим новим партнером», — розповів Руслан Марцінків.

За словами міського голови, першим кроком у цій співпраці стане покращення умов у ЦМКЛ.

«Ми вже домовилися через шведські організації, які підтримують таку дружбу, про декілька цікавих проєктів,в тому числі про встановлення ліфта в центральній міській клінічній лікарні, деякі пандуси для маломобільних груп», — зазначив Марцінків.

Угода з Лулео стала можливою завдяки активній міжнародній діяльності Івано-Франківської громади. Наразі місто реалізовує 18 проєктів у межах співпраці з різними державами.

«Це невеликі грантові проєкти, але в нас добра кредитна історія, добра грантова історія, тому співпраця з містом Лулео є надзвичайно важливою», — сказав очільник міста.

Руслан Марцінків також нагадав, що Івано-Франківськ тісно співпрацює з іншими містами-побратимами — зокрема, німецькими Потсдамом та Ерфуртом. Завдяки цій співпраці до міста надходить медичне обладнання, гуманітарна допомога, а також організовуються поїздки для дітей учасників бойових дій.

«Тобто, для нашої громади і проєкти, які ми реалізовуємо в Європейському Союзі, до 250 тисяч євро, які нам доступні, це теж свідчить про те, що ця співпраця є надзвичайно важлива. Крім того, міста побратим зараз в літній період часу беруть наших дітей на відпочинок», — підсумував міський голова.

Нагадаємо, в 2024 році Івано-Франківськ отримав 5 автобусів від партнерів з Німеччини та Польщі.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про надходження нових автобусів від міжнародних партнерів.

«Дякуємо нашим друзям з німецького міста Інгольштад та польського міста Ополе. Завдяки нашій співпраці Франківська громада отримала 5 автобусів великого класу, комплектуючі до техніки та гуманітарну допомогу», – зазначив мер.

Руслан Марцінків підкреслив особливу цінність такої допомоги в часі війни, коли Івано-Франківськ став надійним тилом для багатьох родин захисників України та внутрішньо переміщених осіб. Міський голова також акцентував увагу на важливості доступності міста для людей з обмеженими можливостями, зокрема, на потребі в громадському транспорті, пристосованому для їхніх потреб.

Під час зустрічі з представниками міста-партнера Інгольштад мер Івано-Франківська вручив відзнаки «Творимо Перемогу разом» меру Інгольштада доктору Крістіану Шарпфу, керуючому директору міської транспортної компанії STADTBUS доктору Роберту Франку та технічному директору компанії Штат Бус пану Крістофу Гобелю.

Загалом завдяки тісній співпраці з містом Інгольштад Івано-Франківська громада отримала 9 одиниць техніки для потреб мешканців.

«Ми вдячні за допомогу і відчуваємо підтримку. Франківськ – надійний тил. Вся допомога, яку нам надають – дуже важлива», – підсумував Руслан Марцінків.

Отримані автобуси допоможуть покращити транспортну інфраструктуру міста та забезпечити комфортне пересування для всіх мешканців Івано-Франківська, включаючи людей з інвалідністю. Міжнародна співпраця продовжує відігравати важливу роль у підтримці міста навіть в складних умовах воєнного часу.