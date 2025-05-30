Мобільні аптеки та поштова доставка: як забезпечують ліками прифронтові території

В Україні працює 29 мобільних аптечних пунктів у 17 областях. Ще один – готується до запуску найближчим часом. Основна мета ініціативи – забезпечити доступ до ліків у населених пунктах, де повністю відсутні стаціонарні аптеки.

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Про це повідомила очільниця партії “Слуга Народу”, народна депутатка Олена Шуляк.

За її словами, маршрути мобільних аптек охоплюють понад 1000 сіл та селищ, здебільшого у прифронтових районах, віддалених громадах та селах з обмеженою медичною інфраструктурою.

Очільниця партії “Слуга Народу” зазначила, що в таких аптеках можна придбати рецептурні й безрецептурні препарати, отримати консультацію фармацевта, а за потреби – замовити ліки з доставкою.

Політикиня зазначила, що паралельно діє ще одна ініціатива “Укрпошта.Аптека”, яка дозволяє отримувати необхідні ліки поштою, зокрема за програмою “Доступні ліки”, із безоплатною доставкою до сіл. Наразі сервіс охоплює понад 21 тисячу сільських населених пунктів, а українцям уже доставлено понад 57 тисяч замовлень.

“Для багатьох людей у віддалених селах мобільна аптека чи доставка ліків поштою – це не просто зручність, а єдина можливість отримати необхідне лікування вчасно. Такі ініціативи – це про турботу, доступність і реальну підтримку там, де це найнеобхідніше”, – зазначила Олена Шуляк.

У партії “Слуга Народу” нагадали, що з січня 2024 року, коли перший маршрут стартував на Харківщині, мобільні аптеки вже забезпечили ліками понад 70 тисяч людей, а за програмою “Доступні ліки” було погашено понад 4000 електронних рецептів. Найактивніше мобільні аптеки працюють у Харківській, Київській, Черкаській та Чернігівській областях – по три пункти в кожній. Половина аптек працює на базі державних або комунальних підприємств, інша – приватних.

Раніше в партії “Слуга Народу” повідомляли, що у Верховній Раді проєкт закону про наставництво, який розширює можливості підтримки дітей, які залишилися без батьківської опіки.