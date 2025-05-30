Мер Долини Іван Дирів похвалився польотом на надлегкому літаку. ВІДЕО

Міський голова Долини Іван Дирів здійснив політ на надлегкому літаку українського виробництва Aeroprakt A-32.

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Міський голова Долини Іван Дирів, відомий своєю пристрастю до польотів, особливо на дельтаплані, цього разу похвалився виглядом на ліси та поля з кабіни Aeroprakt A-32, пишуть Версії.

Недавно на своїй сторінці у фейсбуці очільник Долинської громади виклав відео польоту.

«Мала авіація, після відкриття повітряного простору для цивільних, стане однією з найцікавіших та найперспективніших галузей! (це і бізнес, і туризм, і санавіація, і послуги огляду лісових масивів, ЛЕП, МГ, і т.п.)», – написав Іван Дирів.

Аеропракт А-32 — надлегкий двомісний літак українського виробництва, який було сконструйовано Юрієм Яковлевим. Випускається компанією Аеропракт. На ринку Австралії відомий під назвою Vixxen. За конструкцією — це одномоторний поршневий високоплан із тяговим гвинтом та триопорним шасі, що не прибирається у польоті.

Нагадаємо, в 2023 році мер Долини заявив про будівництво аеродрому в місті. Проєкт для функціонування малої авіації може дозволити Долинській громаді збільшити туристичний потенціал та стати прикладом для багатьох інших ТГ України.

Тоді ж Іван Дирів брав участь у тематичному семінарі для громад «Карпатська мала авіація» в Угорщині.

«Розвиток малої авіації в Карпатах є транскордонним проєктом для чотирьох країн: Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна. Він фінансується за кошти Європейського Союзу. Вважаю, що розвиток малої авіації – один з напрямів вдосконалення сучасної транспортної інфраструктури», – відмічав Дирів.

Також це буде одним з туристичних елементів, який буде приваблювати гостей, в тому числі і в Долинській громаді. Мала авіація надасть ряд переваг для місцевих мешканців.

«Незважаючи на те, що зараз небо над Україною закрите, ми дивимося у майбутнє. Мала авіація – це не лише підвищення мобільності між регіонами, а і практична складова для населення. Ми матимемо нагоду пришвидшити надання медичних послуг (санавіація), покращити якість рятувальних операцій, розвивати бізнес та туризм в громаді, надавати послуги спостереження за лісовими масивами, газопроводами, ЛЕП. Тож набираємось досвіду в сусідів-угорців та плануємо реалізацію проєкту і в нашій громаді», – повідомив Іван Дирів.

Вперше ідею будівництва аеродрому міський голова Долини озвучив ще в 2021 році під час анонсу конкурсу «Креативна ідея – успішний результат», який організували для підтримки ініціатив та пропозицій жителів Долинської громади.

«Люди створені для того, щоб літати. З самого дитинства я мріяв літати. Тепер я хочу не тільки літати сам чи з невеликим колом друзів, хочу, щоб максимальна кількість людей могла літати, дивитися на красу землі, красу нашої громади з висоти пташиного польоту. Тому я вважаю, що наша громада повинна мати свій аеропорт, ну принаймні аеродром», – сказав у відеозверненні голова Долинської громади.

За його інформацією, міська рада розглянула кілька варіантів відведення земельної ділянки для злітно-посадкової смуги.