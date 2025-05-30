Школярка з Коломийщини стала президенткою Молоді Українського Національного Об’єднання в Канаді

Софія Михайлюк переїхала до Канади у 2022 році та за три роки стала активною учасницею українського громадського життя, поєднуючи навчання з журналістською діяльністю.

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П’ятнадцятирічна Софія Михайлюк з Печеніжина Коломийського району стала новою президенткою Молоді Українського національного об’єднання в Канаді. Дівчина переїхала до Канади влітку 2022 року та попри навчання у канадській школі активно займається громадською діяльністю і співпрацює з українською телемережею “Контакт”, пишуть Версії.

Під час річних зборів Українського національного об’єднання в Канаді відбулося оновлення керівництва молодіжної організації. Молодь Українського національного об’єднання має понад 80 років історії, оскільки була створена одночасно з УНО. Під час зборів організація отримала нове керівництво та нову президентку.

“За час, відколи ми об’єдналися, ми вже встигли організувати благодійну коляду, під час якої зібрали 19470 канадських доларів на підтримку Збройних сил України. Кошти вже передано, а у відповідь ми отримали прапор з підписами бійців 128-ї окремої штурмової бригади та подяку за нашу допомогу” – розповіла Софія Михайлюк.

Громадська діяльність з’явилася в житті дівчини буквально в перші тижні після переїзду до Канади. Вона розповідає, що перший тиждень її перебування у новій країні збігся з найбільшим українським фестивалем у Північній Америці – Bloor West Village Toronto Ukrainian Festival.

“Це був дуже непростий, але, напевно, доленосний крок. І буквально перший тиждень мого перебування тут відбувався найбільший український фестиваль у Північній Америці. Саме там і розпочався мій кар’єрний та громадський шлях. Цей фестиваль став для мене не просто подією, а символом нового початку у новій країні з новими можливостями” – ділиться спогадами Софія.

Пропозиція очолити організацію Молоді Українського національного об’єднання прозвучала під час фестивалю у 2024 році. Дівчина прийняла це як виклик та взяла відповідальність на себе, незважаючи на страх і певну невпевненість.

“Тоді я відчула, що маю все необхідне, щоб не просто підтримувати організацію, а дати їй нове життя, новий подих. Попри страх і певну невпевненість, я прийняла це як виклик і взяла відповідальність на себе” – пояснює молода активістка.

Завдяки проактивній життєвій позиції та досвіду у журналістиці Софії запропонували співпрацю з українською телемережею “Контакт”, яка транслюється у Північній Америці. Вона готує телевізійні сюжети, працює як телеведуча та ведуча різноманітних заходів, бере активну участь у житті української діаспори і водночас встигає навчатися у 10-му класі канадської школи.

“Чесно, це доволі складно, але коли ти любиш усе, чим ти займаєшся, воно дає сили. Мене надихають дні, коли я працюю. Мені стає погано від днів, коли я нічого не роблю. Часто доводиться починати щось з нуля, адаптуватися, щось втрачати, щось здобувати. Але коли в тебе є мета і драйв, і цей заряд, ти встигаєш навіть те, що здається неможливим” – розповідає Софія про свій ритм життя.

Молодіжна організація активно працює над залученням нових учасників та організацією заходів. Вони зустрічаються щомісяця та проводять різноманітні активності для молоді. Нещодавно організація провела свою першу “ніч вареників” і планує перетворити це на регулярний захід, можливо навіть з благодійним продажем.

Щодо планів на майбутнє, нова президентка має чітке бачення розвитку організації. “Зараз моє головне завдання – відновити активність організації, залучити якомога більше молоді та створити простір, у якому українська ідентичність поєднується з сучасністю. Хочу, щоб Молодь УНО стала не лише формальною структурою, а справжнім рухом, джерелом натхнення” – ділиться планами Софія Михайлюк.

Президент Українського національного об’єднання Канади Юрій Клюфас підтримує молодіжну ініціативу та розповідає про історію організації.

“УНО поділяється на різні прошарки. Є чоловічі, є жіночі організації, але також і молодіжні. Мені здається, що тепер відновлений наш відділ, і в нашому відділі УНО Торонто Захід це був єдиний відділ, який мав молодіжний аспект чи молодіжний відділ МУНО” – розповідає Юрій Клюфас.

Він також зазначає, що раніше по всій Канаді було 30-40 молодіжних відділів, але через зміни в суспільстві ця діяльність молоді занепала. “Тому тепер, сьогодні ми дуже вдячні пані Софії і взагалі групі людей, дітей, учнів, студентів, які долучилися і зацікавлені в такій діяльності, специфічно української культури, української спадщини, традицій і в тому самому підтримки України” – додає президент УНО.