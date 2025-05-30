В ІФНТУНГ стартувала масштабна міжнародна наукова конференція. ФОТОРЕПОРТАЖ

Конференція на тему «Публічне управління та адміністрування в Україні: євроінтеграційний поступ», відбувається в Івано-Франківську на базі Національного технічного університету нафти і газу.
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Окрім українських науковців, участь у конференції беруть також вчені з університетів Польщі, Румунії, Словаччини та Канади, передає кореспондент Правда.іф.
Як розповів професор кафедри публічного управління та адміністрування, директор Інституту гуманітарної підготовки та державного управління Дмитро Дзвінчук, це вже друга подібна конференція на базі університету.
Після першої ми були приємно вражені кількістю учасників. Тому ми вирішили зробити її публічною, каже Дзвінчук. – В цьому році ми обговорюємо нагальні питання публічного управління та адміністрування. Додали ще дві секції, пов’язані з національною безпекою.
Загалом на конференцію поступило понад 280 тез (у тому числі від 64 докторів наук). Участь беруть науковці із 60 ВНЗ України та 11 ВНЗ із зарубіжжя.
Окрім основного пленарного засідання на конференції заплановано також проведення семи секціях.
На секціях обговорюватимуть наступні теми:
- Секція № 1. «Політико-правові та організаційні аспекти реформування публічного управління та адміністрування в Україні»
- Секція № 2. «Організація діяльності органів публічного управління та адміністрування щодо забезпечення національної безпеки України»
- Секція № 3. «Механізми професіоналізації органів публічного управління та адміністрування: вітчизняний та європейський досвід»
- Секція № 4. «Шляхи адаптації діяльності органів публічного управління та адміністрування до стандартів Європейського Союзу»
- Секція № 5. «Формування комунікативної компетентності публічних службовців»
- Секція № 6. «Публічне управління та адміністрування в Україні в умовах війни: виклики, загрози та резистивні можливості»
- Секція № 7. «Інституційна спроможність місцевого самоврядування України в умовах воєнного стану»