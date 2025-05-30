В ІФНТУНГ стартувала масштабна міжнародна наукова конференція. ФОТОРЕПОРТАЖ

Конференція на тему «Публічне управління та адміністрування в Україні: євроінтеграційний поступ», відбувається в Івано-Франківську на базі Національного технічного університету нафти і газу.

Окрім українських науковців, участь у конференції беруть також вчені з університетів Польщі, Румунії, Словаччини та Канади, передає кореспондент Правда.іф.

Як розповів професор кафедри публічного управління та адміністрування, директор Інституту гуманітарної підготовки та державного управління Дмитро Дзвінчук, це вже друга подібна конференція на базі університету.

Після першої ми були приємно вражені кількістю учасників. Тому ми вирішили зробити її публічною, каже Дзвінчук. – В цьому році ми обговорюємо нагальні питання публічного управління та адміністрування. Додали ще дві секції, пов’язані з національною безпекою.

Загалом на конференцію поступило понад 280 тез (у тому числі від 64 докторів наук). Участь беруть науковці із 60 ВНЗ України та 11 ВНЗ із зарубіжжя.

Окрім основного пленарного засідання на конференції заплановано також проведення семи секціях.

На секціях обговорюватимуть наступні теми: