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У центрі Франківська збудують першу підстанцію закритого типу. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У центрі Франківська збудують першу підстанцію закритого типу. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
30/05/2025 11:23
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Для мешканців центральної частини Франківська покращиться надійність електропостачання завдяки масштабній реконструкції підстанції з переведенням її з класу напруги 35 кВ на 110 кВ. Потужність зросте у 2,5 раза.

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Про це пише Правда з посиланням на “Прикарпаттяобленерго”.

Масштабний проєкт з будівництва підстанції виконуватиметься поетапно. Він включає основні будівельні та монтажні роботи, переведення повітряної лінії 35 кВ у кабельну лінію 110 кВ, спорудження підстанції закритого виконання з елегазовим обладнанням та введення об’єкта в експлуатацію.

Це буде перша підстанція закритого виконання в мережах “Прикарпаттяобленерго”. Реконструкція дозволить збільшити існуючу потужність у 2,5 раза, що забезпечить центр міста новими можливостями приєднання та покращить надійність електропостачання для соціально важливих споживачів.

Адресу нової підстанції енергетики не публікують.