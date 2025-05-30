Зеленський переніс День захисту дітей на іншу дату

День захисту дітей в Україні тепер відзначатиметься не 1 червня, а 20 листопада.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

«З метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об’єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень Конвенції про права дитини постановляю: установити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно у Всесвітній день дитини – 20 листопада», – йдеться в указі.

Указ від 30 травня 1998 року № 568/98 «Про День захисту дітей», який установив відзначати свято 1 червня, втратив чинність.