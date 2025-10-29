В Івано-Франківську Вʼятрович презентує книгу, над якою працював 20 років

У середу, 29 жовтня, в Івано-Франківську історик, публіцист, громадський і політичний діяч Володимир Вʼятрович презентує свою найновішу книгу «Генерал Кук. Біографія покоління УПА», над якою працював двадцять років.

Презентація відбудеться на Промприладі (зал “Поле подій”, вул. Сахарова, 23). Модеруватиме зустріч письменниця Любов Загоровська. Початок – о 18:00, пише Бліц-Інфо.

«Генерал Кук. Біографія покоління УПА» — це масштабна праця про життя останнього командира Української повстанської армії Василя Кука (1913–2007 рр.) — людини, яка пройшла і творила ключові події української історії минулого століття.

«Це було «покоління реваншу» — говорить історик Володимир Вʼятрович, — ті, хто народився, коли їхні батьки програли визвольні змагання 1917–1921 років. Так вони створили в українській історії «єдине покоління професійних революціонерів», які кинули все заради боротьби за незалежність».

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

В’ятрович особисто був знайомий із Василем Куком, провів із ним багато годин у розмовах. Цей безпосередній контакт дозволив авторові показати не лише історичну постать, а й живу людину з її переконаннями, сумнівами, почуттями — і зробити образ ближчим та зрозумілішим для нинішніх українців.

Перша читачка книги, відома українська письменниця Марія Матіос поділилася враженням: «Чесний літопис окремої людини і максимально об’ємний портрет часу».

«Генерал Кук. Біографія покоління УПА» — серед лідерів продажу видавництва Vivat цієї осені. Книга уже надійшла до книгарень. А всі, хто замовив видання під час передпродажу, отримали його з автографом автора.