В Івано-Франківську вантажівка не пролізла під залізничним мостом. ВІДЕО

Це трапилося між вул. Героїв Херсону та Сагайдачного
Пише Правда.ІФ з місця події.
Така пропозиція з'явилася серед переліку петицій. Її пропонують запровадити без встановлення додаткового вихідного дня та видати відповідний Указ Президента України.
3 вересня 2025 року, виконуючи свій військовий обов’язок на Харківщині, загинув наш захисник Василь Зіновійович Мороз.
Сьогодні на вулиці Тисменицькій 49-річна водійка автомобіля Hyundai не була уважна, при перестроюванні не надала перевагу авто Audi, що рухався…
Близько 15:00, 24-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Volkswagen Passat», виїжджаючи з прибудинкової території, допустив зіткнення з електросамокатом.
Попередньо правоохоронці встановили, що 88-річний житель громади, керуючи автомобілем «ВАЗ 21061», під час повороту ліворуч, не переконався в безпечності маневру…
7 вересня в селі Пнів вона виявила мертвим свого 55-річного брата з тілесними ушкодженнями.