В Україна пропонують запровадити щорічне відзначення Дня дружини воїна 14 жовтня

Така пропозиція з’явилася серед переліку петицій. ЇЇ пропонують запровадити без встановлення додаткового вихідного дня та видати відповідний Указ Президента України.



Пише Правда.ІФ.

Запровадження Дня дружини воїна:

• підкреслить значення жіночої підтримки в тилу як невід’ємної частини обороноздатності держави;

• засвідчить роль родини як осередку національної стійкості;

• сприятиме підвищенню суспільної поваги до жінок, чиї родини безпосередньо залучені до оборони України;

• стане додатковим ресурсом психологічної підтримки для тисяч сімей, які живуть у реаліях війни;

• створить підґрунтя для розробки програм державної та місцевої допомоги;

• закріпить у календарі важливу дату для вшанування ще одного аспекту боротьби — жіночого тилу.

Ця петиція ініційована громадською організацією «Дружина Воїна», в особі Голови громадської організаціі Ольги Бобрикович.

“Цей День присвячений усім жінкам, які є опорою для наших Захисників, незалежно від їхньої долі: тих, хто нині на фронті, тих, хто вже повернувся з війни, тих, хто перебуває в полоні чи зник безвісти, і тих, хто віддав своє життя за Україну.



Ці жінки тримають свій фронт у тилу: підтримують оборонців України і волонтерять для армії, виховують дітей і зберігають сім’ї, допомагають воїнам та ветеранам в адаптації та реабілітації, підставляють плече посестрам, чиї чоловіки також на війні. І загалом консолідують суспільство довкола цінностей патріотизму та державності, єдності, солідарності та взаємодопомоги; утверджують активну громадянську позицію та незламну традицію українського спротиву в історичній боротьбі за суверенітет, свободу й незалежність”, – йдеться в петиції.