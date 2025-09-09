На війні загинув прикарпатець Василь Мороз

3 вересня 2025 року, виконуючи свій військовий обов’язок на Харківщині, загинув наш захисник Василь Зіновійович Мороз. Стрілець мотопіхотного відділення Збройних Сил України, відданий присязі та рідній землі, він до останнього подиху захищав Україну від ворога.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Бурштинську міську раду

Василь народився 15 січня 1990 року, мешкав у селі Дем’янів. Його шлях – це приклад мужності, стійкості та любові до Батьківщини.

“Ми схиляємо голови в скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і побратимам Василя Зіновійовича. Разом із вами молимося за упокій його світлої душі. Вічна пам’ять і слава Герою, який віддав своє життя за наше майбутнє”, – йдеться в дописі.

Про день зустрічі Героя на щиті, прощання та чин похорону повідомлять додатково.