На вулиці Тисменицькій відбулося зіткнення декількох автомобілів

Сьогодні на вулиці Тисменицькій 49-річна водійка автомобіля Hyundai не була уважна, при перестроюванні не надала перевагу авто Audi, що рухався в попутному напрямку. У результаті маневру відбулося зіткнення з авто Audi, після чого Hyundai по інерції врізався в авто Iveco.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.



Обійшлося без постраждалих — лише транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.

На водійку Hyundai патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.