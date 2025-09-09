На вулиці Тисменицькій відбулося зіткнення декількох автомобілів

Сьогодні на вулиці Тисменицькій 49-річна водійка автомобіля Hyundai не була уважна, при перестроюванні не надала перевагу авто Audi, що рухався в попутному напрямку. У результаті маневру відбулося зіткнення з авто Audi, після чого Hyundai по інерції врізався в авто Iveco.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.
Обійшлося без постраждалих — лише транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.
На водійку Hyundai патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.