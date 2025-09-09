ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Дорожньо-транспортна пригода, кілька авто на дорозі.
На вулиці Тисменицькій відбулося зіткнення декількох автомобілів

Автор: Уляна Роднюк
09/09/2025 15:53
Сьогодні на вулиці Тисменицькій 49-річна водійка автомобіля Hyundai не була уважна, при перестроюванні не надала перевагу авто Audi, що рухався в попутному напрямку. У результаті маневру відбулося зіткнення з авто Audi, після чого Hyundai по інерції врізався в авто Iveco.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.


Обійшлося без постраждалих — лише транспортні засоби зазнали механічних ушкоджень.

На водійку Hyundai патрульні склали протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

