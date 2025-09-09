В Івано-Франківську в ДТП травмувався 12-річний кермувальник електросамоката

Близько 15:00, 24-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Volkswagen Passat», виїжджаючи з прибудинкової території, допустив зіткнення з електросамокатом.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області



Внаслідок аварії 12-річний кермувальник електросамоката, мешканець села Угринів, отримав травми та був госпіталізований.

Водія легковика перевірили на стан алкогольного сп’яніння — він був тверезий.

За фактами порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілому слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.