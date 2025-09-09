ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
ДТП автомобіль, мотоцикл, швидка допомога на місці
8 вересня у селі Сопів трапилося ДТП: один травмований. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
09/09/2025 15:38
Попередньо правоохоронці встановили, що 88-річний житель громади, керуючи автомобілем «ВАЗ 21061», під час повороту ліворуч, не переконався в безпечності маневру та не надав переваги зустрічному мотоциклу. У результаті відбулося зіткнення транспортних засобів.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.

Внаслідок ДТП 23-річний мотоцикліст, мешканець Гвіздецької громади, отримав травми та був госпіталізований.

Водія легковика поліцейські перевірили на стан сп’яніння — він виявився тверезим. У іншого керманича у лікарні відібрано кров на факт вживання алкоголю.

Люди біля автозаправки, машини і поліція.
ДТП: автомобіль, мотоцикл, швидка, поліцейський

