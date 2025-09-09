ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Прикарпатті чоловік смертельно травмував односельця

Автор: Уляна Роднюк
09/09/2025 15:27
7 вересня в селі Пнів вона виявила мертвим свого 55-річного брата з тілесними ушкодженнями.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясували, що 5 вересня чоловік разом із 50-річним односельцем вживав алкоголь у власному будинку. Між ними виник конфлікт, у ході якого молодший завдав потерпілому численних ударів руками та дерев’яним предметом після чого залишив його.

Від отриманих травм господар будинку загинув.

Зловмисника поліцейські оперативно розшукали та затримали в процесуальному порядку. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 ККУ — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Надвірнянська окружна прокуратура.

Зламаний дерев'яний стілець з номером 11.

