На Прикарпатті чоловік смертельно травмував односельця

7 вересня в селі Пнів вона виявила мертвим свого 55-річного брата з тілесними ушкодженнями.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясували, що 5 вересня чоловік разом із 50-річним односельцем вживав алкоголь у власному будинку. Між ними виник конфлікт, у ході якого молодший завдав потерпілому численних ударів руками та дерев’яним предметом після чого залишив його.

Від отриманих травм господар будинку загинув.

Зловмисника поліцейські оперативно розшукали та затримали в процесуальному порядку. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 ККУ — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Надвірнянська окружна прокуратура.