На війні зник безвісти прикарпатець Артем Пронкевич

У Делятинську територіальну громаду надійшло повідомлення: під час виконання бойового завдання з оборони на передовій зник безвісти — матрос Пронкевич Артем Віталійович, 1990 року народження.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Делятинську територіальну громаду

Артем проходив військову службу на посаді гранатометника 2 відділення морської піхоти 1 взводу 2 роти 2 батальйону морської піхоти військової частини А4765. Був призваний до лав Збройних Сил України Івано-Франківським ТЦК та СП у травні 2025 року.

Останній зв’язок із військовослужбовцем зафіксовано 5 вересня 2025 року в районі населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області, де він виконував завдання із оборони визначеного рубежу. Після цього Артем вважається зниклим безвісти.