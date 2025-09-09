Отинійська громада попрощалася із загиблим військовослужбовцем Русланом Петронецьким

Сьогодні, село Угорники Отинійської селищної територіальної громади, провело в останню дорогу, Героя України — Руслана Петронецького.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Отинійську селищну територіальну громаду

15 серпня 2025 року, мужньо виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Вовчанські Хутори Харківської області, він зник безвісти. Сьогодні попрощались із ним як Героєм, що віддав своє життя за свободу і незалежність України.