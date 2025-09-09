ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прощання з військовим під українськими прапорами.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Отинійська громада попрощалася із загиблим військовослужбовцем Русланом Петронецьким

Автор: Уляна Роднюк
09/09/2025 14:53
Сьогодні, село Угорники Отинійської селищної територіальної громади, провело в останню дорогу, Героя України — Руслана Петронецького.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Отинійську селищну територіальну громаду

15 серпня 2025 року, мужньо виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Вовчанські Хутори Харківської області, він зник безвісти. Сьогодні попрощались із ним як Героєм, що віддав своє життя за свободу і незалежність України.

“Ми схиляємо голови перед подвигом Руслана Петронецького. Вічна пам’ять про нього житиме в серцях рідних, друзів і всіх, хто знав його”, – йдеться в дописі.

Хода з українським прапором у полі.
Вшанування у церкві, люди зі свічками біля труни
Церемонія прощання зі священиками на подвір'ї
Люди несуть великий прапор України на вулиці.
Похоронна процесія з українським прапором.
Люди на похороні з труною в полі

