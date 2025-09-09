ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Військовий з Івано-Франківщини Ігор Куриш отримав відзнаку командира 5 ОМБр

Автор: Оксана Марушкевич
09/09/2025 14:37
Житель села Герасимів на Івано-Франківщині Ігор Куриш отримав нагороду- нагрудний знак “Почесна відзнака командира 5 окремої важкої механізованої громади”.

Пише Правда.іф з посиланням на Обертинську селищну ТГ.

“Ігор Куриш — наймолодший, мабуть, із військовослужбовців ЗСУ нашої громади, які стали на захист рідної країни від російського агресора. 30 січня 2023 р., у свої 18 років, пішов добровольцем. Спочатку пройшов військові навчання у Великій Британії та Франції, з того часу воює у складі 37-ї окремої бригади морської піхоти, яка пройшла своє бойове хрещення під час визволення українських земель на півдні Донеччини”, – йдеться у дописі.

Ігор Куриш брав участь у боях на Херсонщині, Донеччині, а сьогодні — на Новопавлівському напрямку.

