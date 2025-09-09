ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна вперше опублікувала фото з маленьким сином
Автор: Орися Корчун
09/09/2025 14:05
Олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна кілька тижнів тому вперше стала мамою. Титуловану спортсменку привітав з поповненням родини президент Федерації біатлону України Іван Крулько.Пише 24 Канал з посиланням на фейсбук Олени Підгрушної.

Раніше Олена Підгрушна не коментувала інформацію про народження дитини. 38-річна біатлоністка вперше поділилася світлиною зі своїм синочком,

Як виглядають Підгрушна зі своїм сином?

На світлині Олена зі своїм сином позує в компанії з президентом Федерації біатлону Іваном Крульком. Підгрушна на руках тримає маленького хлопчика, а голова ФБУ дарує їй букет квітів.

Продовжую приймати вітання у новому статусі – як мама маленького українця! Дякую за поздоровлення Федерації біатлону України. Домовилися з Іваном Крульком, ще будемо поповнювати олімпійську скарбничку країни вже разом із сином,
– написала Підгрушна.

Підгрушна зі своїм сином та президентом ФБУ Крульком / фото з фейсбуку спортсменки

Зазначимо, що хлопчику батьки дали ім’я Давид. Цілком можливо, що він продовжить спортивну династію.

Довідка. Олена Підгрушна у 2014 році стала олімпійською чемпіонкою в естафеті. Вона п’ять разів вигравала “золото” чемпіонату Європи, а у 2013 році була чемпіонкою світу у спринті. Востаннє вона брала участь в міжнародних змаганнях у 2023 році.

Що відомо про родину Підгрушної?

  • Олена Підгрушна втретє вийшла заміж у травні 2025 року.
  • Її обранцем став військовослужбовець, на ім’я Ростислав. Подружня пара не афішувала весілля, яке відсвяткували у родинному колі у селищі Ворохта на Івано-Франківщині.
  • На початку серпня стало відомо, що Підгрушна вперше стала мамою.
  • У попередніх двох шлюбах у спортсменки не було дітей.
  • Першим чоловіком Підгрушної був колишній депутат від ВО “Свобода” Олексій Кайда. Цей шлюб тривав з 2013 по 2016 рік.
  • У 2021 році Олена вдруге одружилася. Її чоловіком був колишній спортсмен Іван Білосюк. Пара перебувала у шлюбі три роки.

