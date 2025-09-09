“На_шапку FESTIVAL” виручив понад 88 тисяч для допомоги онкохворим дітям. ФОТО

7 вересня Палац Потоцьких в Івано-Франківську перетворився на яскравий фестивальний майданчик — відбувся “На_шапку FESTIVAL”. Організатори збирали кошти на розморожувач плазми для Онкогематологічного відділення ІФ ОДКЛ.

Пише Місто

Протягом дня гостей фестивалю чекали:

Концерти та виступи : юні таланти ансамблю «Барвінок», вихованці Продюсерського центру Star Team, гурти Gloria, Cateya Band, ШурдиН та LaBlur;

: юні таланти ансамблю «Барвінок», вихованці Продюсерського центру Star Team, гурти Gloria, Cateya Band, ШурдиН та LaBlur; Театральні та циркові номери : повітряні гімнастки Sky_Pro.if, живі скульптури Mime “IF”, вистава “Пустощі премудрої Лисиці” та майстерка з водіння ляльки від театру ляльок ім. Марійки Підгірянки;

: повітряні гімнастки Sky_Pro.if, живі скульптури Mime “IF”, вистава “Пустощі премудрої Лисиці” та майстерка з водіння ляльки від театру ляльок ім. Марійки Підгірянки; Ремесла та творчі майстерні : гончарна справа, розпис глиняних та гіпсових виробів, вибійка на тканині, майстерки з танців;

: гончарна справа, розпис глиняних та гіпсових виробів, вибійка на тканині, майстерки з танців; Науково-розважальна зона : лабораторія 3D-друку, зона New Energy, експерименти EcoREactive;

: лабораторія 3D-друку, зона New Energy, експерименти EcoREactive; Активні розваги: стрільбище та ристалище від Галицької Хоругви, лазертаг, мотузковий парк і зона чілу від Дитячі походи GoЙra.

На фестивалі працював ярмарок, де свої вироби представили понад 30 майстрів: прикраси, кераміка, текстиль, декор і натуральна косметика.

Завдяки підтримці Тепле Місто / Teple Misto, компанії Lemker, Палацу Потоцьких, волонтерам та ЗМІ вдалося організувати свято та зібрати 88 385 грн для допомоги дітям.