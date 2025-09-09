“На_шапку FESTIVAL” виручив понад 88 тисяч для допомоги онкохворим дітям. ФОТО

7 вересня Палац Потоцьких в Івано-Франківську перетворився на яскравий фестивальний майданчик — відбувся “На_шапку FESTIVAL”. Організатори збирали кошти на розморожувач плазми для Онкогематологічного відділення ІФ ОДКЛ.
Пише Місто
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Протягом дня гостей фестивалю чекали:
- Концерти та виступи: юні таланти ансамблю «Барвінок», вихованці Продюсерського центру Star Team, гурти Gloria, Cateya Band, ШурдиН та LaBlur;
- Театральні та циркові номери: повітряні гімнастки Sky_Pro.if, живі скульптури Mime “IF”, вистава “Пустощі премудрої Лисиці” та майстерка з водіння ляльки від театру ляльок ім. Марійки Підгірянки;
- Ремесла та творчі майстерні: гончарна справа, розпис глиняних та гіпсових виробів, вибійка на тканині, майстерки з танців;
- Науково-розважальна зона: лабораторія 3D-друку, зона New Energy, експерименти EcoREactive;
- Активні розваги: стрільбище та ристалище від Галицької Хоругви, лазертаг, мотузковий парк і зона чілу від Дитячі походи GoЙra.
На фестивалі працював ярмарок, де свої вироби представили понад 30 майстрів: прикраси, кераміка, текстиль, декор і натуральна косметика.
Завдяки підтримці Тепле Місто / Teple Misto, компанії Lemker, Палацу Потоцьких, волонтерам та ЗМІ вдалося організувати свято та зібрати 88 385 грн для допомоги дітям.