ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Жінки продають прикраси на ярмарку ремесел.
Диван на коліщатках в темній вітальні

“На_шапку FESTIVAL” виручив понад 88 тисяч для допомоги онкохворим дітям. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
09/09/2025 13:35
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

7 вересня Палац Потоцьких в Івано-Франківську перетворився на яскравий фестивальний майданчик — відбувся “На_шапку FESTIVAL”. Організатори збирали кошти на розморожувач плазми для Онкогематологічного відділення ІФ ОДКЛ.

Пише Місто

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Протягом дня гостей фестивалю чекали:

  • Концерти та виступи: юні таланти ансамблю «Барвінок», вихованці Продюсерського центру Star Team, гурти Gloria, Cateya Band, ШурдиН та LaBlur;
  • Театральні та циркові номери: повітряні гімнастки Sky_Pro.if, живі скульптури Mime “IF”, вистава “Пустощі премудрої Лисиці” та майстерка з водіння ляльки від театру ляльок ім. Марійки Підгірянки;
  • Ремесла та творчі майстерні: гончарна справа, розпис глиняних та гіпсових виробів, вибійка на тканині, майстерки з танців;
  • Науково-розважальна зона: лабораторія 3D-друку, зона New Energy, експерименти EcoREactive;
  • Активні розваги: стрільбище та ристалище від Галицької Хоругви, лазертаг, мотузковий парк і зона чілу від Дитячі походи GoЙra.

На фестивалі працював ярмарок, де свої вироби представили понад 30 майстрів: прикраси, кераміка, текстиль, декор і натуральна косметика.

Завдяки підтримці Тепле Місто / Teple Misto, компанії Lemker, Палацу Потоцьких, волонтерам та ЗМІ вдалося організувати свято та зібрати 88 385 грн для допомоги дітям.

Літній ярмарок на відкритому повітрі з відвідувачами
Вчителька навчає дівчинку гончарству на відкритому повітрі.
Люди танцюють на заході під відкритим небом
Дитина зустрічає вуличного артиста в костюмі козака
Музичний виступ на сцені з виконавцями
Повітряний акробат у кольорових полотнах на вулиці.
Музичний гурт виступає на сцені живого концерту
Лялькова вистава під великим наметом

СХОЖІ НОВИНИ