На Прикарпатті ДТП: громадянин Молдови з’їхав у кювет

Сьогодні, 9 вересня, близько 10 години на лінію “102” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між населеними пунктами Тисменицької та Галицької територіальних громад.

Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.

Громадянин Молдови не впорався з керуванням

36-річний водій автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter» громадянин Молдови, рухаючись заокругленою ділянкою дороги, не впорався з керуванням транспортним засобом та допустив його з’їзд у кювет.

Пасажирку автомобіля доставлено до лікувального закладу для надання медичної допомоги.

На місці події працюють працівники поліції. Правоохоронці здійснюють першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Рух транспорту на вказаній ділянці дороги відновлено.