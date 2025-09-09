На Прикарпатті ДТП: громадянин Молдови з’їхав у кювет

Сьогодні, 9 вересня, близько 10 години на лінію “102” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду між населеними пунктами Тисменицької та Галицької територіальних громад.
Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.
Громадянин Молдови не впорався з керуванням
36-річний водій автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter» громадянин Молдови, рухаючись заокругленою ділянкою дороги, не впорався з керуванням транспортним засобом та допустив його з’їзд у кювет.
Пасажирку автомобіля доставлено до лікувального закладу для надання медичної допомоги.
На місці події працюють працівники поліції. Правоохоронці здійснюють першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Рух транспорту на вказаній ділянці дороги відновлено.