Верховинська громада зустріла після російського полону захисника Кутового Володимира. ФОТО

Сьогодні, 9 вересня, Верховинська територіальна громада зустріла свого Героя – Кутового Володимира Миколайовича, молодшого сержанта 201-го батальйону, який з серпня 2023 року перебував у ворожому полоні.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Повідомляє Верховинська селищна рада, передає Правда.іф.
Захисник з серпня 2023 року перебував у ворожому полоні.
“Сьогоднішній день наповнений сльозами радості, обіймами та вдячністю. Повернення Володимира додало віри й надії кожній родині, яка чекає на повернення своїх синів і чоловіків, бо кожен визволений захисник – це доказ незламності українського духу”, – йдеться у дописі.