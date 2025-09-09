Верховинська громада зустріла після російського полону захисника Кутового Володимира. ФОТО

Сьогодні, 9 вересня, Верховинська територіальна громада зустріла свого Героя – Кутового Володимира Миколайовича, молодшого сержанта 201-го батальйону, який з серпня 2023 року перебував у ворожому полоні.

Повідомляє Верховинська селищна рада, передає Правда.іф.

