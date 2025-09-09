ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Чоловік у військовій формі з українським прапором
Диван на коліщатках в темній вітальні

Верховинська громада зустріла після російського полону захисника Кутового Володимира. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
09/09/2025 13:05
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, 9 вересня, Верховинська територіальна громада зустріла свого Героя – Кутового Володимира Миколайовича, молодшого сержанта 201-го батальйону, який з серпня 2023 року перебував у ворожому полоні.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Повідомляє Верховинська селищна рада, передає Правда.іф.

Захисник з серпня 2023 року перебував у ворожому полоні.

“Сьогоднішній день наповнений сльозами радості, обіймами та вдячністю. Повернення Володимира додало віри й надії кожній родині, яка чекає на повернення своїх синів і чоловіків, бо кожен визволений захисник – це доказ незламності українського духу”, – йдеться у дописі.

Діти та дорослі на урочистому заході на вулиці.
Люди з українськими прапорами на вулиці
Вшанування пам'яті полеглих героїв з прапорами.
Жінка передає хліб військовому під час церемонії.
Люди на мітингу з прапорами України на сцені.
Громадська подія з колоритним виступом на вулиці.
Люди тримають прапори на вуличному заході в Україні.
Група людей на вулиці з прапорами.
Люди з прапорами під час зібрання на вулиці.
Військовий у формі з прапором України

СХОЖІ НОВИНИ