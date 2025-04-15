В Івано-Франківську стартує безкоштовний курс німецької мови

В Івано-Франківську відкрили набір на безоплатний курс з вивчення німецької мови для дорослих. Програма розрахована на містян, які тільки починають вивчення мови. Заняття проходитимуть офлайн двічі на тиждень.

За словами організаторів, навчатиме франківців досвідчена викладачка Ольга. Вона пояснює складне просто, багато уваги приділяє розмовній практиці та створює на заняттях теплу й надихаючу атмосферу.

«Це не “шкільна” німецька, а мова, яка оживає на кожному занятті. Тут можна помилятися, сміятися, пробувати знову — і завжди відчувати підтримку. Завдяки енергії й харизмі викладачки пані Ольги навіть ті, хто боявся мови, починають говорити: Ich schaffe das!», — кажуть у Гончаренко центрі.

Тривалість курсу — три місяці. В результаті учасники зможуть впевнено комунікувати німецькою мовою на базовому рівні.

Заняття проводитимуть двічі на тиждень на базі місцевого Гончаренко центру, що на вулиці Незалежності, 113. Участь безоплатна — достатньо доєднатися до чату за цим посиланням.

З усіх питань можна звертатися за номером +38 067 276 14 01.