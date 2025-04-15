В Івано-Франківську стартує безкоштовний курс німецької мови

В Івано-Франківську відкрили набір на безоплатний курс з вивчення німецької мови для дорослих. Програма розрахована на містян, які тільки починають вивчення мови. Заняття проходитимуть офлайн двічі на тиждень.
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За словами організаторів, навчатиме франківців досвідчена викладачка Ольга. Вона пояснює складне просто, багато уваги приділяє розмовній практиці та створює на заняттях теплу й надихаючу атмосферу.
«Це не “шкільна” німецька, а мова, яка оживає на кожному занятті. Тут можна помилятися, сміятися, пробувати знову — і завжди відчувати підтримку. Завдяки енергії й харизмі викладачки пані Ольги навіть ті, хто боявся мови, починають говорити: Ich schaffe das!», — кажуть у Гончаренко центрі.
Тривалість курсу — три місяці. В результаті учасники зможуть впевнено комунікувати німецькою мовою на базовому рівні.
Заняття проводитимуть двічі на тиждень на базі місцевого Гончаренко центру, що на вулиці Незалежності, 113. Участь безоплатна — достатньо доєднатися до чату за цим посиланням.
З усіх питань можна звертатися за номером +38 067 276 14 01.