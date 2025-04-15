Під час застілля прикарпатець вдарив знайомого ножем

Застілля між двома приятелями завершилось ножовим пораненням. Потерпілий госпіталізований до медичного закладу.

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Фігуранту слідчі повідомили про підозру. Триває досудове розслідування, пише Правда.

14 квітня до Надвірнянського районного відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що з проникаючим ножовим пораненням спини госпіталізований 57-річний мешканець Пасічнянської територіальної громади.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. На підставі зібраних доказів, правоохоронці встановили причетність до вчинення кримінального правопорушення знайомого потерпілого.

Йдеться про 49-річного місцевого мешканця, який раніше судимий.

Як попередньо встановили правоохоронці, напередодні чоловіки разом розпивали спиртні напої у помешканні потерпілого. Згодом між ними виник словесний конфлікт, в ході якого 49-річний зловмисник схопив ножа та ударив ним у спину товариша.

У скоєному фігурант зізнався. Йому слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере запобіжний захід.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Надвірнянська окружна прокуратура.