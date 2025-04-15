У Франківську оприлюднили розклад богослужінь на Великдень

20 квітня християни східного та західного обрядів разом відзначатимуть свято Воскресіння Господнього. Цього дня та напередодні у храмах Івано-Франківська відбудуться богослужіння з освяченням великодніх приносів.

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Розклад богослужінь на Страсну п’ятницю, суботу та Великдень повідомили на сайтах та Facebook-сторінках центральних храмів міста, пише Суспільне.

Архікатедральний і митрополичий собор Воскресіння Христового УГКЦ (майдан Шептицького, 22):

18 квітня о 8:00 — Великі царські часи. Вечірня з виносом плащаниці (вхід до плащаниці до 22:00);

19 квітня з 16:00 до 21:00 — освячення кошиків;

16:00 до 21:00 — освячення кошиків; 20 квітня о 8:00 та 12:00 — святкові богослужіння з освяченням кошиків.

Свято-Троїцький кафедральний собор ПЦУ (вулиця Грюнвальдська, 1):

18 квітня о 10:30 — Великі царські часи. 12:00 — вечірня з виносом плащаниці (вхід до плащаниці до 23:00);

19 квітня з 14:00 до 21:00 — освячення кошиків;

20 квітня о 7:00 — святкове богослужіння з освяченням пасок.

У храмі 20 квітня упродовж дня можна буде освятити великодній кошик.

Парафіяльно-гарнізонний храм Різдва Христового ПЦУ (вулиця Довженка, 2):

18 квітня о 13:00 — вечірня з виносом плащаниці;

19 квітня з 16:00 до 20:00 — освячення пасок;

20 квітня о 7:00 — святкове богослужіння з освяченням пасок.

Собор Преображення Господнього УГКЦ (Калуське шосе):

18 квітня о 8:00 — Великі царські часи. Вечірня з виносом плащаниці;

19 квітня з 16:00 до 19:00 — освячення пасок;

16:00 до 19:00 — освячення пасок; 20 квітня о 5:30 та 10:00 — святкові богослужіння з освяченням пасок.

Костел Христа Царя (Вовчинецька, 92)