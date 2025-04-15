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У Франківську оприлюднили розклад богослужінь на Великдень
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську оприлюднили розклад богослужінь на Великдень

Автор: Олег Мамчур
15/04/2025 11:21
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20 квітня християни східного та західного обрядів разом відзначатимуть свято Воскресіння Господнього. Цього дня та напередодні у храмах Івано-Франківська відбудуться богослужіння з освяченням великодніх приносів.

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Розклад богослужінь на Страсну п’ятницю, суботу та Великдень повідомили на сайтах та Facebook-сторінках центральних храмів міста, пише Суспільне.

Архікатедральний і митрополичий собор Воскресіння Христового УГКЦ (майдан Шептицького, 22):

  • 18 квітня о 8:00 — Великі царські часи. Вечірня з виносом плащаниці (вхід до плащаниці до 22:00);
  • 19 квітня з 16:00 до 21:00 — освячення кошиків;
  • 20 квітня о 8:00 та 12:00 — святкові богослужіння з освяченням кошиків.

Свято-Троїцький кафедральний собор ПЦУ (вулиця Грюнвальдська, 1):

  • 18 квітня о 10:30 — Великі царські часи. 12:00 — вечірня з виносом плащаниці (вхід до плащаниці до 23:00);
  • 19 квітня з 14:00 до 21:00 — освячення кошиків;
  • 20 квітня о 7:00 — святкове богослужіння з освяченням пасок.

У храмі 20 квітня упродовж дня можна буде освятити великодній кошик.

Парафіяльно-гарнізонний храм Різдва Христового ПЦУ (вулиця Довженка, 2):

  • 18 квітня о 13:00 — вечірня з виносом плащаниці;
  • 19 квітня з 16:00 до 20:00 — освячення пасок;
  • 20 квітня о 7:00 — святкове богослужіння з освяченням пасок.

Собор Преображення Господнього УГКЦ (Калуське шосе):

  • 18 квітня о 8:00 — Великі царські часи. Вечірня з виносом плащаниці;
  • 19 квітня з 16:00 до 19:00 — освячення пасок;
  • 20 квітня о 5:30 та 10:00 — святкові богослужіння з освяченням пасок.

Костел Христа Царя (Вовчинецька, 92)

  • 18 квітня о 19:00 — літургія страстей Господніх;
  • 19 квітня з 12:00 до 17:00 — щогодини освячення великодніх страв;
  • 20 квітня о 8:00, 12:00, 14:00 та 18:00 — святкові богослужіння.