В Яремчанській лікарні працює медикиня з Маріуполя, яка пережила бомбардування драмтеатру

Олена Матюшина, яка залишалася в окупованому Маріуполі та надавала допомогу постраждалим під час обстрілів, сьогодні працює фізіотерапевтом у Яремчанській центральній міській лікарні на Івано-Франківщині.

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На Івано-Франківщині продовжує свою медичну практику Олена Матюшина — фахівець з багаторічним досвідом, яка пройшла крізь пекло окупації Маріуполя, стала свідком трагедії в міському драматичному театрі та не полишила справу свого життя навіть у найтяжчих умовах. Про це розповіла голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук.

«Про перші тижні окупації та події в драмтеатрі, його бомбардування, жінка згадує зі сльозами на очах. Кожне слово сповнене невимовного болю й водночас надзвичайної віри та сили», — йдеться в повідомленні.

Сьогодні пані Олена працює у Яремчанській центральній міській лікарні фізіотерапевтом, допомагаючи українським захисникам і цивільним відновлюватися після важких захворювань і травм. Її фахова діяльність на Прикарпатті стала продовженням медичного шляху, який починався саме тут: під час проходження інтернатури вона вже працювала в цій лікарні, а після повномасштабного вторгнення повернулася сюди знову — коли життя в зруйнованому Маріуполі стало неможливим.

Пані Олена розповіла, що на момент бомбардування перебувала безпосередньо в будівлі Маріупольського драмтеатру, яка тоді служила укриттям для сотень мирних мешканців: матерів із дітьми, людей з інвалідністю, літніх осіб. Медики, за її словами, надавали допомогу постраждалим у надзвичайно складних умовах — без належного обладнання, під постійними обстрілами, із мінімальними запасами ліків.

Після атаки на театр, яка забрала життя багатьох, Олені та її чоловікові вдалося врятувати 12-річного хлопчика Сашка, чия мати загинула. Подружжя вирішило взяти дитину під опіку, оскільки в нього не залишилося родичів.

Після пережитого Олена Матюшина не припинила свою медичну місію. На новому місці, у Яремче, вона продовжує допомагати іншим — уже як спеціалістка з фізичної реабілітації. «Прикарпаття стало її другим домом», — зазначається у повідомленні.

Історія пані Олени стала прикладом непохитності медиків, які навіть у найнебезпечніших ситуаціях залишаються на передовій боротьби за життя людей.