В Івано-Франківську з’явилась парафіяльна кавʼярня “Небо”

28 травня при парафії Вознесіння Господнього в Івано-Франківську відкрили кав’ярню “Небо”. Частину прибутку закладу планують спрямовувати на гарячі обіди для людей, які цього потребують.

Відкриття розпочалося з молебню до Пресвятої Богородиці, після якого відбувся чин освячення приміщення. Участь у події взяли священнослужителі парафії, представники духовенства з інших громад, а також місцеві парафіяни, які долучилися до створення закладу.

Митрополит Володимир Війтишин звернувся до присутніх із промовою, в якій зазначив, що парафіяльні кав’ярні є звичними в багатьох країнах як місця неформального спілкування громади.

“Ця кав’ярня стане місцем, де вірні зможуть ще більше зблизитися. Закордоном такі парафіяльні заклади є дуже поширеними, а традиція походить ще з давніх часів Церкви, коли у притворі, під час агапе, люди єдналися за їжею й добрими розмовами. Дякую отцям за працю, яку вони здійснюють у парафії, і вам, дорогі парафіяни, за те, що підтримуєте їх і всіляко допомагаєте”.

Під час заходу деяким парафіянам вручили подячні грамоти. Священники також поділилися думками щодо символіки логотипу кав’ярні та її потенційної ролі як простору для зустрічей і спілкування після богослужінь.