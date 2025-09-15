ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
В ліцеї №19 нова директорка Надія Цюпер

Автор: Уляна Роднюк
15/09/2025 19:28
Надія Цюпер, згідно з розпорядженням міського голови, призначена на час дії воєнного стану.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

Нова директорка ліцею вже від сьогодні розпочала свою роботу.

“Дякуємо попередньому керівнику Оксані Борович за плідну працю у цьому закладі”, – йдеться в дописі.

