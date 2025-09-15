В ліцеї №19 нова директорка Надія Цюпер

Надія Цюпер, згідно з розпорядженням міського голови, призначена на час дії воєнного стану.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради.
Нова директорка ліцею вже від сьогодні розпочала свою роботу.
“Дякуємо попередньому керівнику Оксані Борович за плідну працю у цьому закладі”, – йдеться в дописі.