В Надвірнянському райвідділку поліції “заминають” справи про побиття громадян своїми колегами

Працівники Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини спільно з представниками громадських організацій відвідали Надвірнянський районний відділ поліції ГУНП в Івано-Франківській області.

Про це повідомили на сайті омбудсмана України, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Під час візиту експерти відзначили низку позитивних змін: у відділі впровадили модель «Front-office» для зручної взаємодії з громадянами, функціонує система «Custody Records», облаштовані кімнати для проведення слідчих дій та конфіденційних побачень із захисниками, а також створене укриття для населення. Поліцейські здійснюють щотижневі перевірки приміщень та фіксують повідомлення про затримання осіб у спеціальних журналах.

Комісія райвідділу поліції здійснює щотижневе обстеження кабінетів щодо виявлення заборонених предметів, які можуть використовуватися як засоби катування або неналежного поводження.

Істотні порушення

Втім, перевірка виявила і суттєві порушення законодавства, що свідчать про недотримання основоположних прав і свобод людини. Зокрема, у райвідділі відсутня кімната для затриманих, що суперечить вимогам. Працівники поліції самостійно розглядають скарги громадян на побиття правоохоронцями, не повідомляючи про такі випадки Державне бюро розслідувань та не вносячи їх до ЄРДР. Усі подібні повідомлення закриваються формулюванням «списання до справи».

Також зафіксували випадки неналежного оформлення процесуальних документів: у протоколах затримання не зазначають час або місце фактичного затримання. Окрім цього, не всі працівники поліції пройшли підготовку з домедичної допомоги та отримали відповідні посвідчення.

За результатами візиту Уповноважений з прав людини анонсував вжиття передбачених законом заходів для усунення виявлених порушень і недопущення їх у майбутньому.