В Отинії попрощаються із загиблим воїном Вʼячеславом Данилюком

У пʼятницю 17 жовтня о 12:00 на центральній площі селища Отинія (зі сторони м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) відбудеться прощання громади із загиблим військовослужбовцем Вʼячеславом ДАНИЛЮКОМ — 1985 року народження, жителем селища Отинія.



Вʼячеслав ДАНИЛЮК служив стрільцем — 3 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону 152 окремої єгерської бригади, пише Отинійська селищна територіальна громада

Він загинув 8 листопада 2024 року в районі населеного пункту Чумацьке Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання із захисту та оборони Батьківщини. Відтоді вважався зниклим безвісти.

Лише у жовтня 2025 року, завдяки проведеній ДНК-експертизі, було встановлено його тіло.

Після прощання на площі тіло Героя буде доставлено до його дому — у селищі Отинія, вул. Лази 19. Де у пʼятницю ввечері о 18:00 відбудеться парастас. Чин похорону у суботу о 12:00.

.