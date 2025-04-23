В Україні буде створена мережа центрів для підготовки громадян до національного спротиву

Кабмін затвердив розроблений Міністерством оборони у співпраці з Офісом Президента порядок створення і функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки

Мета створення мережі Центрів – підготовка громадян України до національного спротиву, формування патріотичної свідомості, набуття знань та практичних навичок, необхідних для захисту України.

Документ визначає порядок створення та функціонування Центрів, встановлює засади їх діяльності. Він також регламентує взаємодію Центрів з органами державної влади, місцевого самоврядування, ТрО, ССО та інститутами громадянського суспільства.