На Івано-Франківщині попрощались із полеглим Героєм Романом Гудимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У вівторок, 22 квітня, скорботний кортеж із тілом полеглого героя Романа ГУДИМИ прибув у рідне село Милування, Тисменицької громади.

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Цього ж дня за загиблим героєм було відслужено панахиду, пише Правда.

А сьогодні, 23 квітня громада провела Героя в останню дорогу.

53-річний прикарпатець Роман Гудима із села Милування Тисменицької громади поліг на Донецькому напрямку.

фото і відео: Богдан Савлюк