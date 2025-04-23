На Івано-Франківщині попрощались із полеглим Героєм Романом Гудимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

У вівторок, 22 квітня, скорботний кортеж із тілом полеглого героя Романа ГУДИМИ прибув у рідне село Милування, Тисменицької громади.
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Цього ж дня за загиблим героєм було відслужено панахиду, пише Правда.
А сьогодні, 23 квітня громада провела Героя в останню дорогу.
53-річний прикарпатець Роман Гудима із села Милування Тисменицької громади поліг на Донецькому напрямку.
фото і відео: Богдан Савлюк