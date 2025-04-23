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На Івано-Франківщині попрощались із полеглим Героєм Романом Гудимою. ФОТОРЕПОРТАЖ
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині попрощались із полеглим Героєм Романом Гудимою. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Олег Мамчур
23/04/2025 14:31
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У вівторок, 22 квітня, скорботний кортеж із тілом полеглого героя Романа ГУДИМИ прибув у рідне село Милування, Тисменицької громади.

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Цього ж дня за загиблим героєм було відслужено панахиду, пише Правда.

А сьогодні, 23 квітня громада провела Героя в останню дорогу.

Церква з українським прапором під яскравим небом.
Похоронна процесія з українськими прапорами та військовим фото.
Священники на церемонії прощання з прапором України.
Похорон з українським прапором на труні.
Дерев'яний хрест з іконою на цегляній стіні.
Священики і люди з українськими прапорами на вулиці.
Катафалк на похоронній церемонії, люди зібрались

53-річний прикарпатець Роман Гудима із села Милування Тисменицької громади поліг на Донецькому напрямку.

фото і відео: Богдан Савлюк