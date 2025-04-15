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В Україні серед підлітків почала поширюватися небезпечна гра «Червоні двері, жовті двері»
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Україні серед підлітків почала поширюватися небезпечна гра «Червоні двері, жовті двері»

Автор: Олег Мамчур
15/04/2025 09:47
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Серед підлітків поширюється небезпечний тренд – гра «Червоні двері, жовті двері» (“Двері розуму”), що вводить гравців у транс.

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Про це інформують в Національній соціальній сервісній службі України.

Учасники діляться на дві ролі: провідник, який керує процесом, та піддослідний, що переживає «видіння».

“Насправді ця гра не відкриває двері в інший світ, а є формою психологічної маніпуляції, що спричиняє погіршення самопочуття та підвищення рівня тривожності. Крім того, підкорення «провіднику» і груповий тиск можуть використовуватися для підготовки підлітків до виконання небезпечних або злочинних дій, у тому числі на користь країни-агресора”, — зазначено у дописі.

Психологічна гра для підлітків з візуалізацією.
Фізичні та психологічні наслідки небезпеки для дітей.
Соціально-поведінкові ризики: замкнутість, дратівливість, злочини.
Дії батьків: бесіда, довіра, емоції, ризики.