В Україні серед підлітків почала поширюватися небезпечна гра «Червоні двері, жовті двері»

Серед підлітків поширюється небезпечний тренд – гра «Червоні двері, жовті двері» (“Двері розуму”), що вводить гравців у транс.

Про це інформують в Національній соціальній сервісній службі України.

Учасники діляться на дві ролі: провідник, який керує процесом, та піддослідний, що переживає «видіння».

“Насправді ця гра не відкриває двері в інший світ, а є формою психологічної маніпуляції, що спричиняє погіршення самопочуття та підвищення рівня тривожності. Крім того, підкорення «провіднику» і груповий тиск можуть використовуватися для підготовки підлітків до виконання небезпечних або злочинних дій, у тому числі на користь країни-агресора”, — зазначено у дописі.