Якою буде погода на Прикарпатті 15 квітня

На Івано-Франківщині та в обласному центрі 15 квітня синоптики прогнозуют хмарну погоду з проясненнями, невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний ,7-12 м/с.
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Повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда.іф
Температура повітря
По місту: вночі 1-3°, вдень 15-17° тепла.
По області: вночі 1-6°, вдень 12-17° тепла.
У високогір’ї Карпат: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 7-12° тепла.
Медико-метеорологічні умови 2-го типу.
Видимість на автошляхах добра, в тумані 600-900м.